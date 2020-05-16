ОНФ выступает за включение СМИ в число отраслей, пострадавших от коронавируса

Общероссийский народный фронт предлагает распространить на региональные и местные СМИ меры господдержки, реализуемые в отношении малых и средних предприятий из наиболее пострадавших из-за коронавируса отраслей экономики.

Как пояснили в ОНФ, учредителем редакции таких СМИ нередко выступают некоммерческие организации или физические лица. Это не позволяет им соответствовать критериям малого и среднего предпринимательства и претендовать на уже действующие меры поддержки со стороны государства.

«Вместе с тем, надо понимать, что основным источником доходов региональных и местных СМИ являлась реклама. Причем реклама, заказчиком которой выступал тот же самый бизнес. Мы по линии Центра правовой поддержки журналистов ОНФ отмечаем падение объемов рекламы до 90 % у отдельных СМИ», — заявила член Центрального штаба ОНФ, руководитель Центра правовой поддержки журналистов ОНФ, депутат Госдумы Наталья Костенко.

С такой ситуацией столкнулись и печатные газеты, и сетевые ресурсы, а также региональные и муниципальные телеканалы.

«Нам очевидна необходимость, и мы просим правительство обратить отдельное внимание на отрасль СМИ, принять необходимые меры поддержки с акцентом на независимые региональные и местные СМИ, находящиеся сейчас на грани выживания. Ведь это самое близкое населению СМИ, источник актуальной и социально-важной информации местного значения, партнер и, если хотите, верный друг жителей на местах. Если не принять мер, то, к сожалению, часть таких партнеров и друзей не переживут пандемию».

Как считают эксперты, существует также возможность введения специальных дополнительных (узкоотраслевых) мер, которые помогли бы СМИ сохранить их хозяйственно-экономическую деятельность. Для изучения мнения представителей отрасли по этому поводу ОНФ приглашает сотрудников региональных и местных СМИ ознакомиться с предложениями экспертов и в случае согласия оставить свой голос в поддержку такой инициативы.

«Журналисты, как и врачи, как и волонтёры в это сложное время – на передовой, – считает замруководителя исполкома ОНФ по информационной политике Ирина Плещева. – При этом уже долгие годы СМИ выживают в новой цифровой реальности. А в удаленных уголках страны их репортажи ждут постоянные читатели, зрители, слушатели, издания обеспечивают право своих пользователей на информацию. И мы хотим поставить во главу угла интересы в том числе и этих людей, чтобы СМИ выстояли».

Итоговые предложения ОНФ направит в правительство России.