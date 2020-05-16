Фото: РИА Новости/Алексей Никольский До 25 мая Путин поручил разработать варианты помощи россиянам из-за коронавируса Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 25 мая рассмотреть возможность помощи регионам в поддержке граждан из-за пандемии коронавируса, сообщают «Известия».

До 1 июня правительство должно внести изменения в законы о специальных доплатах работникам социальной сферы и повышении пособия по уходу за ребенком.

Кроме того, кабмину и региональным властям поручено вести мониторинг выплат медикам, занятых борьбой с коронавирусом.

До 25 мая должен быть решен вопрос и о выплатах в размере 10 тысяч рублей на детей до 16 лет.

«Предусмотреть возможность оформления заявления на получение указанной выплаты через единый портал государственных услуг или через отделение Пенсионного фонда РФ», — отмечается в перечне поручений Путина﻿.

Как сообщал «Башинформ» , по данным на 15 мая в России насчитывается 262 843 зараженных коронавирусом, из которых выздоровели 58 226 человек. Умерли — 2 418 человек.

В Башкирии накануне насчитывалось 1874 больных коронавирусной инфекцией. Из них выписаны из больниц по выздоровлению 580 человек, 16 — умерли.