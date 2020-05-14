Фото: glavarb.ru В Башкирии соблюдение санитарных норм ежедневно проверяется на 600 предприятиях Фото: glavarb.ru

В Доме Республики прошло совещание по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции на предприятиях промышленности и строительной отрасли. Участники обсудили соблюдение компаниями санитарно-эпидемиологических требований, реализацию необходимых профилактических мероприятий по недопущению образования очагов заболевания. Глава Башкирии Радий Хабиров напомнил, что межведомственная комиссия продолжает проверки соблюдения предприятиями санитарно-эпидемиологических требований.

«Эта работа направлена на то, чтобы мы избежали очень серьёзных последствий. И пока очагов на предприятиях нам удаётся избегать, – сказал он. – У нас есть организации, которые соблюдают режим даже не на «пять с плюсом», а на «десять с плюсом».

По информации руководителя комиссии Ирека Сагитова, в составе мобильных групп работают порядка 130 сотрудников. Ежедневно они посещают около 600 организаций. Всего с 16 апреля проверили 15 425 предприятий. По итогам проверок составили 246 протоколов, из которых 199 направили в суд.

Глава региона напомнил, что по итогам прошлого года объём инвестиций в республике вырос на 14%, а по результатам первого квартала 2020 года – на 18%. По его словам, именно сейчас у предприятий есть все возможности для интенсивного развития, реализации перспективных инвестпроектов — правительство региона готово оказать всю необходимую поддержку, в том числе в рамках мер по повышению устойчивости экономики республики.