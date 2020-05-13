Гульнур Кульсарина: Главный посыл в обращении Президента - контроль за принятыми мерами
Председатель Общества башкирских женщин Республики Башкортостан, региональный координатор Федерального проекта «Народный контроль», депутат Госсобрания — Курултая РБ Гульнур Кульсарина прокомментировала агентству «Башинформ» обращение президента России Владимира Путина.
«Введение новых форм поддержки Президентом страны носят системный характер и нацелены на поддержку наиболее уязвимых и пострадавших социальных групп, особенно медицинских работников, предпринимателей малого и среднего бизнеса».
Также собеседник агентства отметила, что сформирован социальный пакет инициатив в поддержку детей.
«Выплаты небольшие, но важные, их получат все семьи с детьми от 3 до 15 лет. Сейчас любая помощь имеет большое значение. Новый пакет социальных мер является беспрецедентно обширным, — подчеркнула Гульнур Кульсарина. — Их значимость подчеркивают выбранные формат и стиль обращения Президента. Главным посылом в данном обращении я бы назвала Президентский контроль за принятыми мерами. Необходимо, чтобы данные меры поддержки семьи и детства были доведены до конца».
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