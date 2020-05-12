Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 73.87

EUR 80.00

12 мая Вторник

Уфа   °

Молния
12.05.20: выявлено с COVID-19 - 1647, выздоровели - 467, скончались - 16. За сутки - 80 новых случаев
Молния
Все телефоны горячих линий по коронавирусу в Башкирии - здесь
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

27 миллионов детей России получат поддержку от государства: депутат Госдумы Рамзил Ишсарин

ПОЛИТИКА

Президент России Владимир Путин вчера объявил о новом пакете беспрецедентных мер поддержки для граждан. Прежде всего они касаются семей с детьми – от новорожденных до 15-летних включительно. На каждого ребёнка от 3 до 15 лет включительно будет выплачено по 10 тысяч рублей. Владимир Путин также установил ежемесячную выплату в 5 тысяч рублей для всех российских семей, имеющих детей в возрасте до трех лет, причем не только в мае и июне, но и за апрель, то есть тоже задним числом.

Депутат Госдумы Рамзил Ишсарин напомнил, что ранее на такие выплаты претендовали только семьи, которые имели право на материнский капитал.

«Президент ввел безусловную поддержку семьям с детьми, вне зависимости от уровня дохода или наличия работы у родителей. Особое внимание к семьям сохраняется и сейчас – на стадии выхода из режима самоизоляции. В общей сложности поддержку получат 27 миллионов российских детей, что очень важно. Беспрецедентная, огромная сумма средств и за самое короткое время будет предоставлена – как через материнский капитал, так и через другие инструменты», — отметил Рамзил Ишсарин.
Парламентарий подчеркнул, что глава государства также в два раза повысил минимальный размер пособия по уходу за ребенком с 3 тысяч 375 рублей до 6 тысяч 751 рубля. Такое пособие получают неработающие граждане, в том числе студенты. И, как правило, это молодые родители, молодые мамы.
«Не менее важным является то, что президент напомнил, что людям сейчас не до того, чтобы собирать справки, выписки. И Владимир Владимирович не стал вводить никаких формальных критериев для получения тех же 10 тысяч рублей. И поэтому каждая российская семья, в которой растут дети с трех до 15 лет включительно, сможет обратиться с заявлением на получение такой единовременной помощи. Специально ехать для заполнения документов никуда не надо, все можно оформить дистанционно, с помощью портала «Госуслуги» или через отделение Пенсионного фонда. Сами выплаты начнутся с 1 июня», — поделился своим мнением с агентством «Башинформ» депутат Госдумы Рамзил Ишсарин.

ИА «Башинформ»
Теги: Владимир Путин, Рамзил Ишсарин, поддержка семей с детьми
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту inf@bashinform.ru, в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии разрешили свободное передвижение
Глава Башкирии Радий Хабиров отменил некоторые ограничения, связанные с действующим режимом самоизоляции. В частности, жителям разрешено свободное передв
В России с 12 мая снимается единый режим нерабочих дней
В России с 12 мая снимается единый режим нерабочих дней, который был введен с 30 марта. Об этом объявил Владимир Путин в ходе совещания с главами регион
Владимир Путин объявил о расширенных мерах поддержки семей с детьми
Владимир Путин во время обращения к россиянам объявил о мерах поддержки граждан во время эпидемии коронавируса. «Уже предусмотрены дополнительные выплат
Путин озвучил дополнительный пакет мер поддержки для бизнеса
Президент РФ Владимир Путин озвучил дополнительный пакет мер поддержки для бизнеса на совещании 11 мая. «По последним данным, число официально зарегистр
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть