27 миллионов детей России получат поддержку от государства: депутат Госдумы Рамзил Ишсарин

Президент России Владимир Путин вчера объявил о новом пакете беспрецедентных мер поддержки для граждан. Прежде всего они касаются семей с детьми – от новорожденных до 15-летних включительно. На каждого ребёнка от 3 до 15 лет включительно будет выплачено по 10 тысяч рублей. Владимир Путин также установил ежемесячную выплату в 5 тысяч рублей для всех российских семей, имеющих детей в возрасте до трех лет, причем не только в мае и июне, но и за апрель, то есть тоже задним числом.

Депутат Госдумы Рамзил Ишсарин напомнил, что ранее на такие выплаты претендовали только семьи, которые имели право на материнский капитал.

«Президент ввел безусловную поддержку семьям с детьми, вне зависимости от уровня дохода или наличия работы у родителей. Особое внимание к семьям сохраняется и сейчас – на стадии выхода из режима самоизоляции. В общей сложности поддержку получат 27 миллионов российских детей, что очень важно. Беспрецедентная, огромная сумма средств и за самое короткое время будет предоставлена – как через материнский капитал, так и через другие инструменты», — отметил Рамзил Ишсарин.

«Не менее важным является то, что президент напомнил, что людям сейчас не до того, чтобы собирать справки, выписки. И Владимир Владимирович не стал вводить никаких формальных критериев для получения тех же 10 тысяч рублей. И поэтому каждая российская семья, в которой растут дети с трех до 15 лет включительно, сможет обратиться с заявлением на получение такой единовременной помощи. Специально ехать для заполнения документов никуда не надо, все можно оформить дистанционно, с помощью портала «Госуслуги» или через отделение Пенсионного фонда. Сами выплаты начнутся с 1 июня», — поделился своим мнением с агентством «Башинформ» депутат Госдумы Рамзил Ишсарин.

Парламентарий подчеркнул, что глава государства также в два раза повысил минимальный размер пособия по уходу за ребенком с 3 тысяч 375 рублей до 6 тысяч 751 рубля. Такое пособие получают неработающие граждане, в том числе студенты. И, как правило, это молодые родители, молодые мамы.