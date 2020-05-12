Фото: Валерий Шахов Врачи Башкирии просят ужесточить ответственность за несоблюдение масочного режима Фото: Валерий Шахов

Врачи обратились к главе Республики Башкортостан Радию Хабирову с просьбой разрешить свободное передвижение людей, но в масках. Они попросили поддержать инициативу депутатов Госсобрания — Курултая РБ, направленную на усиление ответственности должностных и физических лиц, не соблюдающих режим, ведь в случае с обсуждаемым вирусом зачастую тот, кто думает, что сам не болеет — заражает других.

«В первую очередь необходимо продолжить соблюдать масочный режим и социальную дистанцию во всех общественных местах. Особенно это важно на рабочих местах, куда люди выйдут с наступлением рабочей недели, в общественном транспорте, где ожидаемо возрастёт количество пассажиров. Очень важно, чтобы и сами врачи продолжили строго носить защитные маски», — подчеркнули авторы письма.

Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве поручил депутатам сегодня же рассмотреть эту инициативу.

Обращение подписали депутат Госсобрания РБ Римма Утяшева, заведующий кафедрой хирургии БГМУ, профессор Виль Тимербулатов, ректор БГМУ Валентин Павлов, руководители профсоюзов работников здравоохранения, главные врачи республиканских больниц. В своем обращении врачи также остановились на ряде важных моментов, связанных с санитарно-эпидемиологическими и карантинными мерами, которые были приняты в республике, и постепенным выходом жителей республики из режима самоизоляции.

«Благодаря принятым в республике санитарно-эпидемиологическим и карантинным мерам, а также усилиям врачей республики, Башкортостан избежал серьёзных последствий, которые изначально прогнозировались, исходя из всех известных медицинской науке законов распространения вирусной инфекции. Можно констатировать, что первый этап борьбы с Covid-19 пройден республикой достойно. Об этом свидетельствуют такие показатели, как уровень распространения коронавируса по отношению к численности населения (мы в седьмом десятке по этому параметру), а также уменьшение количества коек, занятых под заболевших вирусом и, самое главное, низкий уровень летальности от Covid-19», — говорится в тексте письма.

Авторы обращения отметили, что ситуация в целом стабилизировалась и, поскольку затяжные карантинные меры могут негативно влиять на самочувствие населения, они считают необходимым ослабить режим самоизоляции.

«Важно разрешить людям проводить время на свежем воздухе, гулять с детьми, заниматься спортом и другой физической активностью. Детям нужно больше быть на свежем воздухе. Необходимые профилактические мероприятия, как показала мировая практика по борьбе с коронавирусной инфекцией, имеют высокую эффективность. В противном же случае, наоборот — могут развиваться не только коронавирус, но и многочисленные другие болезни», — подчеркнули врачи.

Особо они обратили внимание главы республики на то, что, сколько времени вирус Covid-19 будет циркулировать среди нашего населения, — прогнозировать сложно, все прогнозы могут иметь только приблизительный характер. Поэтому врачи призвали и дальше неукоснительно соблюдать все меры предосторожности, чтобы проделанная ранее работа не пошла насмарку.

«Мы считаем необходимым продолжить работу по максимальному выявлению больных коронавирусом. Чем больше мы выявляем — тем чаще можем остановить опасную болезнь на ранней стадии. Нужно в кратчайшие сроки ввести так необходимую нам новую инфекционную больницу. Уже сейчас нужно думать и о том, кто там будет работать, готовить персонал, — подчеркнули авторы обращения. — Все, о чем мы говорим выше, будет иметь эффект, если сами граждане, а также руководители организаций будут соблюдать простейшие правила, вести себя ответственно, соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы, температурный режим и так далее».