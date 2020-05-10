Празднование Дня Победы в онлайн-формате удалось - Эльвира Аиткулова

Празднование Дня Победы в онлайн-формате удалось, констатировала вице-спикер башкирского парламента, председатель президиума Всемирного курултая башкир Эльвира Аиткулова.

По ее словам, изоляция стала периодом, когда возможности социальных сетей начали использовать максимально, независимо от возраста. Причем особенно это стало заметно в эти праздничные дни.

Песни военных лет, стихи, концерты для ветеранов под балконами, очень много фотографий людей, которые спасли мир. Такие светлые лица, такие узнаваемые в образах своих внуков и правнуков, отмечает она.

«Каждую судьбу соотносишь с историей страны и своей собственной. Подумала: если бы мой дедушка не получил сильное ранение под Сталинградом и не был отправлен в госпиталь, то дошёл бы с дивизией Шаймуратова туда, где их ждала смерть. И не родился бы ни мой отец, ни я, ни мои дети и внучка. Сколько таких нерожденных в нашей огромной стране, поэтому мы храним эту память. Поэтому так важно было, что спустя десятилетия Звезда Героя России Минигали Шаймуратова прибыла в Уфу. Это стало главным событием празднования юбилея Победы. Подвиг нашего батыра и его дивизии — бессмертны. Будем достойны их памяти, — заявила Эльвира Аиткулова. — К 78 Героям Советского Союза дивизии, спустя десятилетия просьб, ходатайств, петиций присоединилось звание командира — Герой России. И этот день мы тоже приближали, как могли. День исторической справедливости стал возможен, благодаря настойчивости Главы Башкортостана, который донес общий призыв народа республики до президента России и 30 марта 2020 года было принято решение о присвоении звания Героя России нашему легендарному земляку Минигали Шаймуратову. И смешно читать, что Америка официально считает победителями в этой войне вовсе не нашу страну. Каждая семья помнит и скорбит, гордится своими героями, передаёт из поколения в поколение семейные истории».

Между тем, Всемирный Курултай башкир, опираясь на семейные и военные архивы, уже начал работу над полным списком дивизии Шаймуратова. К сожалению, не все сведения сохранились в полном объёме.

«Просим всех делиться информацией, если в наших опубликованных списках вы увидите фамилии своих родных», — добавила председатель президиума Всемирного курултая башкир Эльвира Аиткулова.