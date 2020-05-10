Фото: Олег Яровиков В Башкирии примут закон о ветеранских званиях для служивших в Крыму Фото: Олег Яровиков

Депутаты Госсобрания – Курултая Башкирии на ближайшем пленарном заседании планируют рассмотреть проект закона «О внесении изменения в статью 5 Закона РБ «О ветеранах войны, труда и Вооруженных Сил».

Как пояснили в пресс-службе Госсобрания региона, данная инициатива предусматривает новую редакцию нормы закона, которая определяет категории военнослужащих, в том числе уволенных в запас (отставку), относящихся к ветеранам военной службы.

«В частности, звание ветеранов военной службы смогут получить те, кто проходил службу в частях и организациях Вооруженных Сил Украины, дислоцировавшихся на территориях Автономной Республики Крым и Севастополя, – прокомментировал спикер башкирского парламента Константин Толкачев. – Крым и Севастополь воссоединились с Россией по итогам всенародного референдума, уже более шести лет являются ее полноправными субъектами. Многие жители этих регионов переехали, в настоящее время находятся в разных частях страны, в том числе в нашей республике. Социальные гарантии для них, как для полноправных граждан России должны быть соответствующими. Данным законопроектом мы намерены установить социальную справедливость в отношении тех жителей Крыма, кто долгие годы отдал военной службе, с честью исполнял свой долг, проявил мужество, защищая родную землю».

Толкачев также добавил, что ветеранское звание будет присваиваться военнослужащим и лицам, уволенным с военной службы в запас или отставку, при условии, что «их совокупная продолжительность военной службы составляет 20 лет и более и при наличии оснований для присвоения этого звания, предусмотренных федеральным законом «О ветеранах».