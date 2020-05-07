Над пропастью во лжи: Уфа1 сообщила, что Хабирова просит снять несуществующая организация

Интернет-газета «Уфа1» рассказала о том, что несуществующая организация пожаловалась на Радия Хабирова Владимиру Путину. По данным источника, ООД «Ветераны России» якобы попросило президента России взять под личный контроль ситуацию в Башкортостане.

Одним из поводов для обращения «воскресшей», по-видимому, в воспалённом воображении давно закрывшейся организации стала вспышка коронавируса в РКБ им. Куватова.

Между тем, по данным ГосРеестра, общероссийское общественное движение «Ветераны России» было ликвидировано по решению суда﻿ ещё в 2010 году.

«Абсолютно бессмысленно комментировать чьи-то попытки паразитировать на имени Радия Хабирова, отношение народа к которому известно по результатам выборов», — приводит издание слова неназванного сотрудника пресс-службы главы региона.

В пресс-службе главы Башкортостана подтвердили, что этот комментарий настоящий — его действительно давали сайту «Уфа1», получив от него довольно странный запрос.