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В Башкирии примут закон, защищающий нематериальное культурное наследие народов республики

ПОЛИТИКА
Фото: ансамбль песни и танца Мирас

В Башкирии примут закон, защищающий нематериальное культурное наследие народов республики Фото: ансамбль песни и танца Мирас

Депутаты Госсобрания Башкирии поддержали на очередном пленарном заседании проект закона «О нематериальном культурном наследии в Республике Башкортостан». Документ регулирует популяризацию и сохранение объектов нематериального культурного наследия, проведение научных исследований в данной сфере.

«Речь идет об устном народном творчестве – сказках, песнях, других видах фольклора, а также об обычаях, обрядах, народных знаниях и праздниках, самом языке, уникальных формах танцевального, вокального, инструментального искусства, технологиях изготовления музыкальных инструментов, предметов быта, – прокомментировал спикер регионального парламента Константин Толкачев. – В поле регулирования закона в случае его принятия попадут все явления нематериальной культуры нашей многонациональной республики. К сожалению, в современном мире, когда в результате процессов глобализации стираются грани между народами и культурами, многие из них находятся под угрозой исчезновения. Необходимо сохранить этот пласт культуры, истории наших предков, передать его последующим поколениям. Вопрос требует в том числе законодательного регулирования».

Председатель Госсобрания республики отметил, что разработка и принятие данного законопроекта особенно актуальны в преддверии Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов Российской Федерации, проведение которого запланировано в 2022 году.

«Законопроектом предусмотрено создание и ведение специального реестра объектов нематериального культурного наследия, – сказал Константин Толкачев. – При формировании реестра будут учитываться историческая и художественная ценность объектов, их самобытность и угроза исчезновения. Объект культурного наследия при этом должен также существовать достаточно долгое время – не менее 20 лет. Решение о включении того или иного феномена народной культуры в реестр будет приниматься по итогам специальной экспертизы».

ИА «Башинформ»
Теги: законотворчество, Госсобрание РБ
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