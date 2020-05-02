В Башкирии вступил в силу закон об отсрочке представления сведений о доходах госслужащих

В Башкирии вступил в силу закон, разрешающий продлить до 1 августа срок предоставления сведений о доходах, расходах и имуществе за 2019 год. Это разовое решение, оно принимается на фоне пандемии, чтобы не усиливать наплыв посетителей в банках и налоговых инспекциях, пояснили в Курултае.

Отсрочка распространяется на государственных и муниципальных служащих, муниципальных депутатов, иных лиц, обязанных предоставлять сведения о доходах.

Себе отсрочки депутаты Госсобрания не предусматривают: они предоставили сведения до 1 апреля, информация будет размещена на сайте в установленные сроки, проинформировали в Госсобрании.