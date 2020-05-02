Не надо раскачивать и без того сложную ситуацию — хирург Глебов врачам РКБ

Врачи Башкирии продолжают открыто реагировать на видеообращение коллег из РКБ имени Куватова, таких писем от медицинского сообщества уже более 100. В том числе высказался хирург Демского инфекционного госпиталя Глеб Глебов:

«Врачи всегда отличались сдержанностью и умением хранить врачебную тайну, помогать пациентам, коллегам, близким . Ситуация в РКБ Куватова должна была обьединить коллег, собрать все силы воедино для борьбы с коронавирусом, что и произошло среди большинства врачей и младшего медицинского персонала. У каждого разная нервная система, выдержка, но это не повод выливать все в СМИ , вовлекать в данную проблему людей далеких от медицины, раскачивать и так сложную ситуацию, вместо решение проблемы сообща и помощи пациентам, в том числе и психологической. Искренне надеюсь на благоразумие и считаю, что все «разборы полетов» надо устраивать после работы, а наша работа, коллеги, закончится ровно тогда, когда у нас на Родине выздоровеет крайний пациент».