Маргарита Болычева назначена председателем Госкомитета по внешнеэкономическим связям

В 2020 году – первый заместитель председателя, с марта — и.о. председателя Госкомитета по ВЭС.

В 2019–2020 годах – директор автономной некоммерческой организации по подготовке и реализации мероприятий по развитию межнационального и международного сотрудничества Конгресс-бюро Республики Башкортостан «Офис-группа».

Трудовую деятельность начала в 2016 году продюсером службы международной информации ООО «Медиа-контент».

Указом главы Башкирии Радия Хабирова председателем Государственного комитета по внешнеэкономическим связям назначена Маргарита Болычева. Она стала самой молодой чиновницей в составе правительства республики.

ИА «Башинформ»

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