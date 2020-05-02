Маргарита Болычева назначена председателем Госкомитета по внешнеэкономическим связям
Маргарита Болычева назначена председателем Госкомитета по внешнеэкономическим связям Фото: glavarb.ru
Указом главы Башкирии Радия Хабирова председателем Государственного комитета по внешнеэкономическим связям назначена Маргарита Болычева. Она стала самой молодой чиновницей в составе правительства республики.
Болычева Маргарита Дмитриевна родилась 3 августа 1993 года в Москве.
Окончила Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» и аспирантуру МГУ имени М.В. Ломоносова.
Трудовую деятельность начала в 2016 году продюсером службы международной информации ООО «Медиа-контент».
В 2017 году – продюсер службы продюсеров ООО «Медиа-контент».
В 2018–2019 годах – PR-менеджер Фонда «Ялтинский международный экономический форум».
В 2019 году – заместитель директора Фонда «Ялтинский международный экономический форум».
В 2019–2020 годах – директор автономной некоммерческой организации по подготовке и реализации мероприятий по развитию межнационального и международного сотрудничества Конгресс-бюро Республики Башкортостан «Офис-группа».
В 2020 году – первый заместитель председателя, с марта — и.о. председателя Госкомитета по ВЭС.