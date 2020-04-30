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Рустам Ишмухаметов: Пандемия выявила «слабые звенья» среди врачей

ПОЛИТИКА

Заместитель председателя Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан Рустам Ишмухаметов прокомментировал ситуацию с выступлением врачей РКБ им. Куватова с требованием расследовать возникновение очага коронавирусной инфекции в больнице и уволить главврача Эльзу Сыртланову:

– Пандемия для многого и для многих стала проверкой на прочность и профессионализм. Для системы здравоохранения, экономики, органов государственной власти. Мы видим, что где-то, к сожалению, есть слабые звенья. Да, это неизбежно. Обстановка напряженная, все на нервах. Люди не выдерживают. Но крайне неприятно, что такие посылы исходят от представителей медицинского сообщества. Медики сейчас в центре внимания общественности. Они должны быть главными авторитетами. От них люди ждут помощи, поддержки, а не подобных провокаций. Руководством республики приложено немало усилий для консолидации всех общественных и политических сил в условиях пандемии. Депутаты Государственного Собрания одними из первых откликнулись, в значительных объемах оказывают поддержку врачам и волонтерам. Отозвался бизнес, все граждане, у которых есть возможность. Ситуация полностью под контролем. И подобные ее расшатывание сейчас, тем более со стороны врачей, совершенно неуместно. Подобное выступление – ход бессмысленный и беспощадный. Осталось несколько дней до Дня Победы. Хотелось бы напомнить некоторым медикам подвиги фронтовых врачей. Им было во много раз тяжелее. Но они не ломались, не изменяли своему призванию, не пытались накалить и без того крайне напряженную ситуацию и обвинять в чем-либо коллег.

ИА «Башинформ»
Теги: РКБ, обращение
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