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Эпидемия – не время для разборок — политолог

ПОЛИТИКА

В разгар эпидемии не стоит обострять ситуацию, сейчас надо лечить пациентов и спасать жизни, прокомментировали политологи сегодняшнее выступление врачей РКБ им. Куватова с требованием расследовать возникновение очага коронавирусной инфекции в больнице и уволить главврача Эльзу Сыртланову.

«В республике есть ошибки в кадровой политике, в том числе в здравоохранении, — отметил Константин Кузьминых. — И в сложный момент все проблемы обостряются, вскрываясь, как гнойники. Но, конечно, пока острота не снята, обсуждать проблемы не время».

Медицинское сообщество республики уже отреагировало﻿ на обращение врачей главной больницы Башкирии, призывая коллег выполнять свой долг.

ИА «Башинформ»
Теги: РКБ, обращение
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