Эпидемия – не время для разборок — политолог
В разгар эпидемии не стоит обострять ситуацию, сейчас надо лечить пациентов и спасать жизни, прокомментировали политологи сегодняшнее выступление врачей РКБ им. Куватова с требованием расследовать возникновение очага коронавирусной инфекции в больнице и уволить главврача Эльзу Сыртланову.
«В республике есть ошибки в кадровой политике, в том числе в здравоохранении, — отметил Константин Кузьминых. — И в сложный момент все проблемы обостряются, вскрываясь, как гнойники. Но, конечно, пока острота не снята, обсуждать проблемы не время».
Медицинское сообщество республики уже отреагировало на обращение врачей главной больницы Башкирии, призывая коллег выполнять свой долг.