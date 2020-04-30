Эпидемия – не время для разборок — политолог

В разгар эпидемии не стоит обострять ситуацию, сейчас надо лечить пациентов и спасать жизни, прокомментировали политологи сегодняшнее выступление врачей РКБ им. Куватова с требованием расследовать возникновение очага коронавирусной инфекции в больнице и уволить главврача Эльзу Сыртланову.

«В республике есть ошибки в кадровой политике, в том числе в здравоохранении, — отметил Константин Кузьминых. — И в сложный момент все проблемы обостряются, вскрываясь, как гнойники. Но, конечно, пока острота не снята, обсуждать проблемы не время».

Медицинское сообщество республики уже отреагировало﻿ на обращение врачей главной больницы Башкирии, призывая коллег выполнять свой долг.