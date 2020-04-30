Политолог прокомментировал ситуацию с обращением врачей РКБ им. Куватова

В разгар эпидемии не стоит обострять ситуацию, сейчас надо лечить пациентов и спасать жизни, прокомментировали политологи сегодняшнее выступление врачей РКБ им. Куватова с требованием расследовать возникновение очага коронавирусной инфекции в больнице и уволить главврача Эльзу Сыртланову.

«Не стоит упрекать врачей — они защищают свои интересы способом, им доступным, — считает Николай Евдокимов. — Сейчас вряд ли стоит занимать чью-то сторону. Принимать управленческие решения логично после того, как эпидемия пойдет на спад. Что касается собственно обращения – такие вещи не возникают на пустом месте, и Минздрав, и контролирующие органы должны обратить внимание на эту ситуацию».

Медицинское сообщество республики уже отреагировало на обращение врачей главной больницы Башкирии, призывая коллег выполнять свой долг.