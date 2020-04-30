Фото: архив Профсоюзы отметят Первомай в интернете Фото: архив

Первомайская акция профсоюзов 2020 года пройдет в форме единой интернет-акции. Пользователи социальных сетей размещают посты, отражающие их отношение к необходимости решения важнейших социальных проблем с хештегами #СОЛИДАРНОСТЬсильнееЗАРАЗЫ #1мая #профсоюз #ФНПР.

Также проходит интернет-голосование за Первомайскую резолюцию, которая размещена на официальном сайте ФП РБ, в котором приняли участие уже более 300 тысяч членов профсоюзов.

Ежегодно 1 мая профсоюзы обозначают самые важные для работающих людей проблемы: бедностиьсреди работающих, отсутствие справедливой оплаты и справедливого распределения результатов труда, отсутствие полноценной защиты прав всех без исключения работников, независимо от формы занятости и места работы, снижение уровня и объёмов социальной защиты, обеспечиваемой системой ОСС.

В этом году к ним прибавляется падение реальных доходов населения, повышение цен на товары широкого потребления , нарушение стандартных социальных связей в обществе, связанных с пандемией COVID-19 и экономическими проблемами.