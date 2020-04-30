В Башкирии время поездок за город в период самоизоляции увеличивается до 180 минут
Глава Башкортостана Радий Хабиров на совещании в правительстве сообщил об изменениях по поездкам за город в период самоизоляции. Отныне время зарегистрированных на портале «Дорога02» поездок увеличивается с 90 минут до 180 минут.
«Мы допустим поездки наших жителей ежедневно. Время поездки увеличиваем с 90 до 180 минут. Мы очень приветствуем, если люди из городов будут выезжать на свои дачные, садовые участки, индивидуальное жилье, разумеется, при сохранении там режима самоизоляции», — отметил Радий Хабиров.
Глава республики поручил главам муниципалитетов организовать работу общественного транспорта с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.
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В Башкирии время поездок за город в период самоизоляции увеличивается до 180 минут
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