В Уфе новые улицы названы в честь героев Великой Отечественной войны
Новым улицам Уфы будут присвоены имена Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы. Такое решение приняли депутаты городского Совета на внеочередном заседании в дистанционном формате.
В Калининском районе появятся улицы Героя Николая Суковатова, Героя Алексея Яковлева и Капитана Подденежного. В селе Нагаево Октябрьского района — улица Старшины Ларина.
Николай Суковатов (1921-1992) – советский офицер, участник Великой Отечественной войны, командир пулемётного отделения 241-го гвардейского стрелкового полка 75-й гвардейской стрелковой дивизии 30-го стрелкового корпуса 60-й армии Центрального фронта, гвардии сержант, Герой Советского Союза (1943).
Григорий Подденежный (1924-2000) — командир отделения, помощник командира взвода автоматчиков 10-й отдельной моторизованной разведывательной роты разведывательного отдела штаба 2-го Украинского фронта, сержант, полный кавалер ордена Славы.
Алексей Яковлев (1923-1990) — советский лётчик-штурмовик, Герой Советского Союза (1946), участник Великой Отечественной войны в должности заместителя командира эскадрильи 208-го штурмового авиационного полка 227-й штурмовой авиационной дивизии 8-го штурмового авиационного корпуса 8-й воздушной армии 4-го Украинского фронта, капитан.
Юрий Ларин (1922-1981) — командир взвода 45-мм пушек 370-й стрелковой дивизии 69-й армии 1-го Белорусского фронта, старшина, полный кавалер ордена Славы.