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Парламент Башкортостана открыл экспозицию депутатов-фронтовиков к 75-летию Великой Победы

ПОЛИТИКА

В Доме Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан открылась фотоэкспозиция, посвященная депутатам Верховного Совета БАССР, принимавшим участие в Великой Отечественной войне. Открытие выставки приурочено к 75-летию Победы.

«У нас 184 депутата-фронтовика, среди них 11 Героев Советского Союза и один полный кавалер ордена Славы, – прокомментировал председатель Госсобрания Константин Толкачев. – С началом войны практически весь состав Верховного Совета отправился на фронт. Депутаты не отсиживались в тылу. Каждый из них внес значительный вклад в достижение Победы. О некоторых из них уже рассказывали в СМИ. Нынешняя выставка повествует о жизненном пути депутатов-фронтовиков. Уверен, эта экспозиция, которая станет постоянно действующей, будет интересна многим жителям республики».
Спикер парламента отметил, что экспозицию откроют для жителей республики в рамках экскурсий по Дому Государственного Собрания.
«Такие экскурсии у нас проводятся в первую очередь для школьников, студентов, – сказал Константин Толкачев. – К сожалению, из-за пандемии коронавируса экскурсии какое-то время будут невозможны. Однако с героями экспозиции мы начнем знакомить жителей республики уже сейчас, в виртуальном формате».

До юбилея Победы осталось 12 дней. Как сообщает пресс-служба Госсобрания, каждый день об одном из депутатов, имеющих звание Героя Советского Союза, будет рассказываться на сайте Государственного Собрания и в социальных сетях. Сегодня этот звездный список открывается биографией дважды героя Мусы Гареева.

ИА «Башинформ»
Теги: выставки, Госсобрание
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