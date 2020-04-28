Парламент Башкортостана открыл экспозицию депутатов-фронтовиков к 75-летию Великой Победы
В Доме Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан открылась фотоэкспозиция, посвященная депутатам Верховного Совета БАССР, принимавшим участие в Великой Отечественной войне. Открытие выставки приурочено к 75-летию Победы.
«У нас 184 депутата-фронтовика, среди них 11 Героев Советского Союза и один полный кавалер ордена Славы, – прокомментировал председатель Госсобрания Константин Толкачев. – С началом войны практически весь состав Верховного Совета отправился на фронт. Депутаты не отсиживались в тылу. Каждый из них внес значительный вклад в достижение Победы. О некоторых из них уже рассказывали в СМИ. Нынешняя выставка повествует о жизненном пути депутатов-фронтовиков. Уверен, эта экспозиция, которая станет постоянно действующей, будет интересна многим жителям республики».Спикер парламента отметил, что экспозицию откроют для жителей республики в рамках экскурсий по Дому Государственного Собрания.
«Такие экскурсии у нас проводятся в первую очередь для школьников, студентов, – сказал Константин Толкачев. – К сожалению, из-за пандемии коронавируса экскурсии какое-то время будут невозможны. Однако с героями экспозиции мы начнем знакомить жителей республики уже сейчас, в виртуальном формате».
До юбилея Победы осталось 12 дней. Как сообщает пресс-служба Госсобрания, каждый день об одном из депутатов, имеющих звание Героя Советского Союза, будет рассказываться на сайте Государственного Собрания и в социальных сетях. Сегодня этот звездный список открывается биографией дважды героя Мусы Гареева.