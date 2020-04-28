Президент России обратится к нации по ситуации с коронавирусом 28 апреля

Владимир Путин в очередной раз обратится к россиянам по ситуации с новой коронавирусной инфекцией 28 апреля. Как сообщает Telegram-канал RT со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, после заявления для граждан страны в 17.00 по уфимскому времени состоится совещание с главами регионов.

Ранее сообщалось о том, что Роспотребнадзор России считает целесообразным продлить режим самоизоляции как минимум до 12 мая, так как сокращение контактов в обществе на данный момент — самый действенный способ в борьбе с COVID-19.