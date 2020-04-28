Волонтеры спасли тех, кто не имеет возможности накормить своих детей - Хабиров

Фото: Олег Яровиков



Фото: Олег Яровиков

В непростое время, когда огромному количеству людей трудно и нужна помощь, стало заметно, как сильно выросло гражданское общество. Об этом на проходящем в Уфе онлайн-форуме «Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии» заявил глава республики Радий Хабиров.

По его словам, государство столкнулось с тем, что формальные признаки нуждаемости не отражают реальную картину – человек может не проходить по многим параметрам, но в реальности сидеть без работы.

«Спасибо волонтерам и работникам НКО, которые возложили на себя важнейшую функцию – помогать тем, кто нуждается. И зачастую это не пенсионеры, получающие пенсию, на которую можно свести концы с концами, а семьи, которые потеряли работу и не имеют возможности прокормить детей», — сказал глава республики.

По словам Радия Хабирова, сейчас на наших глазах формируется так называемый общественный договор, когда общество как бы разговаривает с правительством и соглашается на самоограничения прав и свобод, а взамен требует адекватные и эффективные меры, побыстрее победить коронавирус.

Как сообщал «Башинформ», в период самоизоляции, когда большинству людей запрещено выходить на улицу, активизировались волонтерские общественные движения. Ежедневно волонтеры помогают приобретать продукты и раздают нуждающимся и малоимущим сотни коробок с благотворительной помощью. К движению активно подключился большой и средний бизнес – крупные компании выделяют миллионы рублей на помощь нуждающимся, рестораторы сами готовят еду для врачей и волонтеров, владельцы автосалонов выделили машины, чтобы возить добровольцев по вызовам.