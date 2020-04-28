Карине Хабирова призналась, что работает волонтером каждый день и постоянно расстраивается
Одна из главных угроз пандемии коронавируса – голод людей и задача властей не допустить этого. Об этом на он-лайн форуме «Мир после коронавируса. Взгляд из сердца Евразии» заявил глава республики Радий Хабиров.
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Вот, например, моя жена уже две недели каждый день работает волонтером и разносит продукты. И у меня есть возможность от человека, которому я доверяю, получить информацию. Она каждый день рассказывает, чуть не плачет, рассказывая, как живут люди. Наша задача сегодня – не допустить, чтобы люди сидели голодные. Мы живем в большой сильной стране, богатой стране., — сказал он.
Он-лайн форум «Мир после коронавируса. Взгляд из сердца Евразии» проходит 28 апреля по инициативе руководства республики. Будущее мира после COVID-19 обсудят свыше 100 российских и международных спикеров.