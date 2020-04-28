Хабиров заявил, что человек больше не царь природы

После окончания пандемии мир будет жить в существенно изменившемся обществе — гораздо более информированном, мобильном. Об этом заявил глава республики Радий Хабиров на международном он-лайн форуме «Мир после коронавируса. Взгляд из сердца Евразии»

«Буквально за полтора месяца homo sapiens превратился из царя зверей в объект охоты простейших микроорганизмов. Человечество запускало корабли в космос, изучало глубины океанов, а сегодня наша энергия направлена на пошив масок и так далее. Вчера мы наслаждался своей свободой, а сегодня должны сидеть в своих квартирах в режиме самоизоляции и многие от этого устали, — заявил глава республики».

По словам главы региона, сущность человеческого общества в том, что оно может мобилизоваться в критические минуты и выжить.

Он-лайн форум «Мир после коронавируса. Взгляд из сердца Евразии» проходит 28 апреля по инициативе руководства республики. Будущее мира после COVID-19 обсудят свыше 100 российских и международных спикеров.