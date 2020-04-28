В Госсобрании Башкирии прокомментировали закон о штрафах за лай собаки и шум сигнализации

Министерство юстиции России выступило с инициативой включить в новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях ответственность за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время в форме бездействия. Такая формулировка позволит привлекать к ответственности не только тех, кто включает ночью громкую музыку, проводит ремонтные работы, но и тех, кто, например, не отключает срабатывающую ночью из-за неисправности автосигнализацию или оставляет в квартире собаку, которая по ночам лает.

«Ограничение в сфере нарушения тишины и покоя – тема, затрагивающая интересы практически каждого, Это достаточно тонкий вопрос о том, где кончается свобода одного человека и начинается свобода другого. Тем не менее, ряд норм в этой сфере уже установлен не только федеральными законами, но и законами Башкортостана. Предложенные в настоящий момент ограничения нацелены на решение давних вопросов, связанных с совместным проживанием граждан в многоквартирных домах, жилых зонах. Нашим депутатам неоднократно поступали жалобы избирателей на подобных «пассивных» нарушителей тишины, однако эффективных мер воздействия на них не предусмотрено», — прокомментировал председатель Госсобрания Башкортостана Константин Толкачев.

«Закон не должен носить спящий характер. Если есть норма, она должна исполняться. У нас и сейчас установлен ряд ограничений относительно нарушения тишины и покоя граждан в ночное время. Однако далеко не всегда и не везде они соблюдаются. Контроль за этим – прерогатива органов исполнительной власти, но о механизмах реализации закона нужно думать еще на этапе его разработки».

Спикер республиканского парламента отметил, что если данный закон будет принят Госдумой, то важно проработать эффективные механизмы его реализации.