Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 74.49 ↓

EUR 80.76 ↓

28 апреля Вторник

Уфа   °

Молния
27.04.20: выявлено с COVID-19 - 570, выздоровели - 72, скончались - 14. За сутки зафиксировано 43 новых случая заражения.
Молния
Все телефоны горячих линий по коронавирусу в Башкирии - здесь
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Госсобрании Башкирии прокомментировали закон о штрафах за лай собаки и шум сигнализации

ПОЛИТИКА

Министерство юстиции России выступило с инициативой включить в новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях ответственность за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время в форме бездействия. Такая формулировка позволит привлекать к ответственности не только тех, кто включает ночью громкую музыку, проводит ремонтные работы, но и тех, кто, например, не отключает срабатывающую ночью из-за неисправности автосигнализацию или оставляет в квартире собаку, которая по ночам лает.

«Ограничение в сфере нарушения тишины и покоя – тема, затрагивающая интересы практически каждого, Это достаточно тонкий вопрос о том, где кончается свобода одного человека и начинается свобода другого. Тем не менее, ряд норм в этой сфере уже установлен не только федеральными законами, но и законами Башкортостана. Предложенные в настоящий момент ограничения нацелены на решение давних вопросов, связанных с совместным проживанием граждан в многоквартирных домах, жилых зонах. Нашим депутатам неоднократно поступали жалобы избирателей на подобных «пассивных» нарушителей тишины, однако эффективных мер воздействия на них не предусмотрено», — прокомментировал председатель Госсобрания Башкортостана Константин Толкачев.
Спикер республиканского парламента отметил, что если данный закон будет принят Госдумой, то важно проработать эффективные механизмы его реализации.
«Закон не должен носить спящий характер. Если есть норма, она должна исполняться. У нас и сейчас установлен ряд ограничений относительно нарушения тишины и покоя граждан в ночное время. Однако далеко не всегда и не везде они соблюдаются. Контроль за этим – прерогатива органов исполнительной власти, но о механизмах реализации закона нужно думать еще на этапе его разработки».

ИА «Башинформ»
Теги: Госсобрание РБ, закон о пассивной тишине
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту inf@bashinform.ru, в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Уфе замечена военная техника: в мэрии объяснили, как она будет использоваться
В Уфе пользователи соцсетей делятся видео с несколькими бронетранспортерами, идущими по центральным улицам. Разгадка оказалась простой: как пояснили в мэ
Уфимский ансамбль «Мирас» примет участие в I онлайн-фестивале традиционных танцев мира
Уфимский ансамбль песни и танца «Мирас» примет участие в I онлайн-фестивале традиционных танцев мира «Карнавальный тур», приуроченном к празднованию Межд
Житель Башкирии подозревается в жестоком убийстве своей сожительницы
Сибайский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении 52-летнего местного жителя. Он подозревается в убийстве своей сожительницы.
Количество зараженных COVID-19 в Башкирии увеличилось до 570
Количество зараженных COVID-19 в Башкирии увеличилось до 570, сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин. За прошедшие сутки выявлено 43 н
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть