В Госсобрании Башкирии прокомментировали закон о штрафах за лай собаки и шум сигнализации
Министерство юстиции России выступило с инициативой включить в новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях ответственность за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время в форме бездействия. Такая формулировка позволит привлекать к ответственности не только тех, кто включает ночью громкую музыку, проводит ремонтные работы, но и тех, кто, например, не отключает срабатывающую ночью из-за неисправности автосигнализацию или оставляет в квартире собаку, которая по ночам лает.
«Ограничение в сфере нарушения тишины и покоя – тема, затрагивающая интересы практически каждого, Это достаточно тонкий вопрос о том, где кончается свобода одного человека и начинается свобода другого. Тем не менее, ряд норм в этой сфере уже установлен не только федеральными законами, но и законами Башкортостана. Предложенные в настоящий момент ограничения нацелены на решение давних вопросов, связанных с совместным проживанием граждан в многоквартирных домах, жилых зонах. Нашим депутатам неоднократно поступали жалобы избирателей на подобных «пассивных» нарушителей тишины, однако эффективных мер воздействия на них не предусмотрено», — прокомментировал председатель Госсобрания Башкортостана Константин Толкачев.Спикер республиканского парламента отметил, что если данный закон будет принят Госдумой, то важно проработать эффективные механизмы его реализации.
«Закон не должен носить спящий характер. Если есть норма, она должна исполняться. У нас и сейчас установлен ряд ограничений относительно нарушения тишины и покоя граждан в ночное время. Однако далеко не всегда и не везде они соблюдаются. Контроль за этим – прерогатива органов исполнительной власти, но о механизмах реализации закона нужно думать еще на этапе его разработки».