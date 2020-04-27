На форуме «Мир после коронавируса» модераторами выступят Александр Любимов и Ксения Собчак

25 апреля стартовала регистрация на первый международный онлайн-форум «Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии». Участие в форуме бесплатное, но только для зарегистрированных пользователей.

Люди самоизолировались, границы закрыты, страны еще ведут санкционные войны, поэтому 28 апреля организаторы Форума призывают объединиться перед общим историческим вызовом. Во вторник, в 10.00 (мск) все аккредитованные пользователи, включая режиссера Люка Бессона, американского физика Митио Каку, автора теории о «черном лебеде» Нассима Талеба, экс-премьера Швеции Фредрика Рейнфельдта, главу Башкортостана Радия Хабирова, телеведущую Ксению Собчак и директора ВЦИОМ Валерия Федорова, обсудят будущее на базе российской виртуальной площадки bashkiria-live.com

Участники и организаторы приглашают стать частью комьюнити и зрителями Форума.

«Мировая экономика пережила за последние 30 лет несколько глобальных кризисов, но ни один из них не менял нашу жизнь так стремительно. Пандемия коронавируса с невероятной скоростью разрушает транспортные и производственные цепочки, заставляет государства возвращать границы и перестраивать ключевые общественные институты, университеты стремительно переходят на удаленное обучение. Но это не шаг в пропасть, а путь к новой реальности, которая опирается на технологическую революцию, на достижения индустрии 4.0. Впрочем, дорога будет не из легких», – отмечает ректор НИУ «Высшая школа экономики», сопредседатель Форума Ярослав Кузьминов (Россия).

От нас самих зависит, сможем ли мы поймать тренд будущего и перестроить нашу экономику, отмечают организаторы.

«Зачем мы проводим такое мероприятие в такое время? Все очень логично. Эпидемию мы скоро усмирим, потому что знаем, что делать, и жители республики ведут себя правильно. Но мы должны четко понимать, что делать, когда все закончится. Любой кризис дает новые возможности. И уровень участников нашего форума не оставляет сомнений в том, что с их помощью мы сможем определить, как максимально скоро восстановить республику, дать всем нашим жителям комфортную жизнь и уверенность в завтрашнем дне. А эта кризисная ситуация предоставляет очень много пищи для размышлений», – считает Глава Республики Башкортостан, сопредседатель Форума Радий Хабиров (Россия).

Спикерам Форума – сотне ученых, бизнесменов и политиков из 25 стран – предстоит: спрогнозировать, каким станет будущее в течение следующих недель, месяцев, лет; выявить угрозы, шансы и решения для посткоронавирусной экономики.

Так, писатель, эксперт по геополитическим вопросам Параг Ханна (США) утверждает, что люди сами распространили коронавирус благодаря силе коннектографии: «Это грани возможности инфраструктурного взаимодействия, стирающие политические границы между государствами. Мы пересекаем эти границы при помощи силы инфраструктурного взаимодействия. Поэтому вирус распространили мы. Но как нам решить проблему?».

Эссеист, статистик, трейдер и риск-менеджер, автор концепции «черного лебедя» Нассим Талеб (США) предупреждает, что в ближайшем будущем нас ждут угрозы серьезнее пандемии, а риски склонен видеть в самой структуре мира: «Коронавирус не был «черным лебедем». Проблема заключается не в коронавирусе. Проблема состоит в структуре мира, в котором мы живем, в котором правительства, люди и корпорации готовятся к ложным рискам».

Физик и футуролог Митио Каку (США) надежду на то, что мы сможем преодолеть коронавирус, связывает с сочетанием высоких технологий, искусственного интеллекта и биотехнологий: «У нас есть система заблаговременного оповещения благодаря подключенным к Интернету термометрам. Нам помогает Google, ищущий в Интернете необычные фразы, которые могут быть сигналами о коронавирусе, если люди ищут, скажем, слова «вирус», «COVID-19» или «Мне трудно дышать». Также сотовые телефоны, данные с которых позволяют отслеживать местонахождение людей на карантине, чтобы выявить главных распространителей и установить, соблюдают ли люди карантин. Фейсбук позволяет нам создать карту связей между людьми, определить очаги и главных распространителей, изолировать их прежде, чем они заразят остальных.

Кроме того, искусственный интеллект в сочетании с биотехнологиями позволяет создать датчики домашнего пользования, которые способны обнаружить белки, энзимы, генетический материал не только коронавируса, но и колоний раковых клеток в вашем организме…».

Эти и другие эксперты представят свои концепции и предложения в рамках международной пленарной сессии «Мир после коронавируса: Евразийский взгляд». Модератором дискуссии выступит телеведущая, общественный деятель Ксения Собчак. Федеральную пленарную сессию «Государство в условиях глобальных угроз: новый общественный договор?» проведет президент телекомпании «ВИД», вице-президент Академии российского телевидения Александр Любимов.

Оба пленарных заседания, а также девять секций по различным темам будут доступны зарегистрированным участникам.

«Уверена, этот форум будет очень интересной, качественной площадкой для дискуссии и налаживания отношений между странами, экспертным сообществом, бизнесом. Важно понять, какие решения мы вместе должны принять, чтобы глобально помочь экономике, бизнесу и гражданам в сложившейся ситуации», – резюмирует Генеральный директор Агентства стратегических инициатив, сопредседатель Форума Светлана Чупшева (Россия).

Совсем скоро наше сегодня войдет в учебники истории. Организаторы форума приглашают совместно написать счастливую главу «Старт нового этапа развития».

Регистрация — на сайте bashkiria-live.com