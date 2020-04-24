Депутат Бундестага Германии:Башкирия показала, что мы должны учиться жить в новых условиях
Фото: ТАСС
Депутат Бундестага Германии:Башкирия показала, что мы должны учиться жить в новых условиях Фото: ТАСС
Депутат Бундестага, участник форума «Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии» Штефан Койтер на пресс–конференции в агентстве ТАСС рассказал, что он впервые будет принимать участие в онлайн–форуме и, конечно, хотел бы лично приехать в Башкортостан.
«Все форумы, которые организуются в России, интересны по своему формату и отдельно по гостеприимству. Но сегодня это, к сожалению, невозможно. Поэтому я рад приглашению со стороны Андрея Назарова, и я даже не сомневался, принимать ли мне это приглашение. Сегодня мы все должны понимать, что вопросы поддержки экономики и бизнеса должны решать сейчас, а не после пандемии. Мы должны учиться жить в новых условиях прямо сейчас», — отметил депутат немецкого Бундестага.
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