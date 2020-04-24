Радий Хабиров пообещал избавиться от темных мыслей и плохих слов во время месяца Рамазан

Глава Башкортостана Радий Хабиров на своей странице в социальных сетях обратился к мусульманам республики в связи с началом священного месяца Рамазан.

«Пост призывает нас к взаимной вежливости, доброте и смирению, к пожертвованиям и заботе о близких. Каждый раз, когда наступает Священный месяц, думаю, что и возраст подошёл, и мудрость есть, и Вера окрепла, но никак не могу выполнить эти правила. Интенсивность работы требует и сильной физической отдачи. Но в этот раз решил, что избавлю свою душу от тёмных мыслей и перестану употреблять плохие слова», — сказал глава Башкортостана.

Напомним, что Верховный муфтий, председатель ЦДУМ России Талгат Таджуддин в преддверии священного месяца Рамазан выступил с обращением к мусульманам и призвал на время действия карантина по коронавирусу больше использовать для общения, обмена знаниями современные каналы связи.

В начале недели глава Башкортостана призвал мусульман во время поста Рамазан ﻿ беречь себя и близких от заражения и оставаться дома. Радий Хабиров призвал мусульманских лидеров не допустить заражения прихожан — не собираться в храмах и не проводить коллективные ифтары (разговения).