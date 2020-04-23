Власти Башкирии намерены просить судебных приставов о рассрочке по исполнительным листам

Правительство Башкортостана приняло решение рекомендовать Федеральной службе судебных приставов предоставлять рассрочку по исполнительным листам отдельным категориям граждан.

Такое решение принято в четверг на совещании в республиканском правительстве и будет внесено отдельным пунктом в указ главы региона Радия Хабирова о введении режима «Повышенная готовность» на территории республики в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

«У нас есть большое количество людей, которые являются обязанными по исполнительным производствам, — констатировал руководитель администрации главы Башкортостана Александр Сидякин. — Позавчера Верховный суд дал возможность считать неисполнение некоторых обязательств гражданами обстоятельствами непреодолимой силы. В этой связи есть предложение просить службу судебных приставов в отдельных случаях обращаться в суды с заявлениями о предоставлении рассрочки отдельным категориям граждан».

Глава Башкортостана Радий Хабиров поддержал данную инициативу и добавил, что после внесения этого изменения в действующий указ Совету общественной безопасности необходимо будет провести консультации со службой судебных приставов, чтобы «это действительно работало».