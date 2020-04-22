Фото: Олег Яровиков В Башкирии за перевозку крупногабаритных грузов будут взимать плату в Дорожный фонд Фото: Олег Яровиков

В Башкирии за перевозку крупногабаритных грузов намерены взимать плату в Дорожный фонд республики, сообщили в пресс-службе Госсобрания-Курултая.

На ближайшем пленарном заседании депутаты башкирского парламента планируют внести изменения в республиканский закон о Дорожном фонде республики.

Речь, в частности, идет о том, чтобы в число источников финансового обеспечения Дорожного фонда включить плату в счет возмещения вреда, причиняемого дорогам Башкирии регионального или межмуниципального значения транспортными средствами, перевозящими крупногабаритные грузы.

«В настоящее время в законе предусмотрено возмещение вреда дорогам республики при перевозке тяжеловесных грузов, – пояснил спикер парламента Башкирии Константин Толкачев. – Предлагается прописать аналогичный порядок возмещения при перевозке крупногабаритных грузов. Это в полной мере соответствует Бюджетному кодексу России, в соответствии с которым одним из источников финансового обеспечения дорожных фондов является плата в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам федерального значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов».

Как подчеркнул Толкачев, принятие этого законопроекта позволит согласовать региональное законодательство с федеральным и «снять возможные неясности при взимании платы в Дорожный фонд республики».