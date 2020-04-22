Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 76.25 ↑

EUR 82.61 ↓

22 апреля Среда

Уфа   °

Молния
21.04.20: выявлено с COVID-19 - 371, выздоровели - 34, скончались - 14. Проведено 39 598 тестов.
Молния
Все телефоны горячих линий по коронавирусу в Башкирии - здесь
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии за перевозку крупногабаритных грузов будут взимать плату в Дорожный фонд

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

В Башкирии за перевозку крупногабаритных грузов будут взимать плату в Дорожный фонд Фото: Олег Яровиков

В Башкирии за перевозку крупногабаритных грузов намерены взимать плату в Дорожный фонд республики, сообщили в пресс-службе Госсобрания-Курултая.

На ближайшем пленарном заседании депутаты башкирского парламента планируют внести изменения в республиканский закон о Дорожном фонде республики.

Речь, в частности, идет о том, чтобы в число источников финансового обеспечения Дорожного фонда включить плату в счет возмещения вреда, причиняемого дорогам Башкирии регионального или межмуниципального значения транспортными средствами, перевозящими крупногабаритные грузы.

«В настоящее время в законе предусмотрено возмещение вреда дорогам республики при перевозке тяжеловесных грузов, – пояснил спикер парламента Башкирии Константин Толкачев. – Предлагается прописать аналогичный порядок возмещения при перевозке крупногабаритных грузов. Это в полной мере соответствует Бюджетному кодексу России, в соответствии с которым одним из источников финансового обеспечения дорожных фондов является плата в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам федерального значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов».
Как подчеркнул Толкачев, принятие этого законопроекта позволит согласовать региональное законодательство с федеральным и «снять возможные неясности при взимании платы в Дорожный фонд республики».

Галина Бахшиева
Теги: Госсобрание РБ, перевозка грузов, Дорожный фонд
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту inf@bashinform.ru, в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Синоптики Башгидромета сообщили, когда в республику придет интенсивное тепло
Синоптики Башгидромета сообщили, когда в республику придет потепление. Повышение температуры воздуха начнет лишь к концу недели, 25 апреля - потеплеет до
Народ шутит: как Башкирия реагирует на эпидемию коронавируса в социальных сетях
Пока одни жители Башкирии проходят онлайн-обучение, смотрят фильмы с сериалами, оттачивают фигуру и худеют на домашней самоизоляции, другие фантазируют и
Новая команда врачей приступила к работе в больнице им.Куватова
Сегодня, 21 апреля к работе в Республиканской клинической больнице им.Куватова в Уфе приступила новая команда врачей и медработников из числа сотрудников
Стало известно, кто сбежал из больницы им.Куватова во время карантина
Президент национальной медицинской палаты Леонид Рошаль рассказал, кто именно покинул здание Республиканской клинической больницы им. Куватова, закрытой
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть