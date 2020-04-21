Рустем Ахмадинуров претендует на должность вице-спикера парламента Башкирии
Рустем Ахмадинуров претендует на должность вице-спикера парламента Башкирии Фото: Олег Яровиков
Фракция «Единая Россия» выдвинула кандидатуру депутата Рустема Ахмадинурова на должность зампредседателя Госсобрания – Курултая Башкортостана. Планируется, что парламент республики рассмотрит этот вопрос на предстоящем в четверг пленарном заседании.
Как подчеркнул спикер башкирского парламента Константин Толкачев, Рустем Ахмадинуров является активным общественным и политическим деятелем.
«Кандидатура Рустема Ахмадинурова согласована с главой Башкортостана, секретарем регионального отделения партии «Единая Россия» Радием Хабировым, – заявил председатель Госсобрания — Курултая республики. – С его приходом региональное отделение «Единой России» получило новый импульс в своей работе, появились новые интересные проекты. Уверен, что его опыт, знания, лучшие профессиональные качества будут востребованы на площадке Государственного собрания, позволят полнее раскрыть потенциал парламента, добиться еще более значимых успехов в укреплении законодательной базы региона. Отмечу, что работа нового заместителя будет осуществляться на общественных началах и не потребует увеличения бюджетных расходов».Если назначение Рустема Ахмадинурова на должность вице-спикера парламента состоится, то на него будет возложена работа по координации в условиях пандемии коронавируса помощи жителям республики со стороны депутатов, предприятий и организаций, деятельности колл-центров.
«Также необходимо усиление уровня коммуникаций не только с органами власти, но и с институтами гражданского общества. Одной из задач будет формирование механизмов повышения эффективности республиканского законодательства и его воздействия на регулирование общественных отношений», – добавил Константин Толкачев.