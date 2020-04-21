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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии внесут изменения в Кодекс о выборах в связи с коронавирусом

ПОЛИТИКА

В Башкирии появится возможность отложить выборы на территории республики в случае введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Депутаты Госсобрания рассмотрят соответствующие поправки в Кодекс о выборах на ближайшем пленарном заседании.

«Законопроект – наша прямая реакция на обстановку в республике, стране, мире. Очевидно, что проведение выборов в условиях пандемии исключено, поскольку подобное мероприятие несет угрозу для здоровья и жизни избирателей. Мы не знаем, как долго продлится эта ситуация, кроме того, не исключено повторение подобных инцидентов. Необходимо оперативно обеспечить соответствующую законодательную базу, позволяющую отложить выборы в таких случаях», — прокомментировал председатель Госсобрания Башкортостана Константин Толкачев.

Согласно проекту закона, решение о переносе сроков голосования при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории муниципального образования может быть принято Центральной избирательной комиссией Башкортостана по мотивированному предложению избирательной комиссии, организующей выборы, в отношении муниципальных выборов. Если такой режим введен на территории всей республики либо на территориях двух и более муниципалитетов, решение об отложении голосования будет принимать ЦИК России по мотивированному предложению Центризбиркома республики.

«В случае если будет принято решение отложить выборы, соответствующие органы и депутаты будут исполнять свои полномочия до отмены режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации и избрания нового состава, – подчеркнул Константин Толкачев.

ИА «Башинформ»
Теги: Госсобрание РБ, Кодекс о выборах
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