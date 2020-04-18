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В Бирске Радий Хабиров побывал на производстве комплектующих для детских площадок

ПОЛИТИКА
Фото: пресс-служба главы РБ

Фото: пресс-служба главы РБ

Глава Башкортостана Радий Хабиров посетил с рабочей поездкой Бирский район. Руководитель региона ознакомился с ходом дорожного ремонта и благоустройства общественных пространств, а также развитием малого бизнеса.

Руководитель региона побывал на производственной площадке ООО «Квинтет», которое учредили предприниматели – братья Макеровы. Компания выпускает различные комплектующие для детских площадок, а также остановочные павильоны, другие изделия из металла, дерева. Радий Хабиров осмотрел образцы продукции, отметив, что она вполне конкурентоспособна как на республиканском, так и на российском рынке.

Предприниматели выразили желание участвовать в программе «Башкирские дворики» в части создания детских игровых площадок. В их планах – расширение производства, в том числе создание деревообрабатывающего цеха для выпуска изделий народных промыслов.

«Радость в душе от общения с предпринимателями Бирска. Несколько ребят объединились и выпускают очень интересную и нужную для республики продукцию. Жизнь продолжается, – сказал Радий Хабиров. – Вообще, рабочие поездки – это возможность понять изнутри, чем живёт и дышит республика. Да, в той ситуации, в которой мы все сейчас оказались, поездки сократились, чтобы людей на местах лишний раз не тревожить. Но для меня общение с людьми во время таких поездок – это способ зарядиться энергией для дальнейших действий».

ИА «Башинформ»
Теги: рабочие поездки
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