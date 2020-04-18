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Константин Толкачев поздравил верующих с Пасхой и призвал отметить праздник дома

ПОЛИТИКА
Фото: ИА «Башинформ»

Константин Толкачев поздравил верующих с Пасхой и призвал отметить праздник дома Фото: ИА «Башинформ»

Председатель Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев поздравил православных верующих с приближающейся Пасхой. Он призвал воздержаться от посещения массовых мероприятий в ходе праздника.

«Уважаемые жители Республики Башкортостан! От себя лично, от имени депутатов Государственного Собрания искренне поздравляю вас с приближающимся великим праздником Святой Пасхи!

Это древний и важный праздник православной культуры, олицетворяющий торжество жизни, добра и любви. Пасха объединяет людей вокруг непреходящих духовных ценностей и идеалов. В многонациональном и многоконфессиональном Башкортостане она прочно вошла в народные традиции, позитивно воспринимается не только православными верующими, но и представителями других вероучений.

В этом году я планирую отметить Пасху в кругу семьи, тем более что даже патриарх призвал не посещать храмы в период пандемии. Предлагаю жителям республики также прислушаться к этому доброму совету духовного лидера. Пасха – добрый, душевный праздник, который вполне можно отметить дома. Берегите себя и своих близких. Искренне желаю всем вам крепкого здоровья, огромного запаса душевных сил, любви, взаимопонимания, благополучия в семьях, удачи в осуществлении намеченных планов».

ИА «Башинформ»
Теги: Пасха, Константин Толкачев
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