Строительство музея-заповедника «Шульган-Таш» будет профинансировано - Радий Хабиров

Принято решение, несмотря на сложности, профинансировать дальнейшее строительство музея-заповедника «Шульган-Таш» недалеко от одноимённой пещеры в Бурзянском районе. Об этом на своих страницах в соцсетях заявил глава Башкортостана Радий Хабиров.

«Здесь на площади 4 тысячи квадратных метров будет расположена большая экспозиция с копиями наскальных рисунков эпохи палеолита, посвящённая истории первобытного общества, эпосу «Урал-батыр», истории изучения пещеры. К тому же в здании будет создан современный научный центр с лабораториями и конференц-залом для работы учёных-спелеологов. Это будет первая научная база такого профиля на Южном Урале», — отметил глава республики.

Он сообщил, что в ноябре здание музея-заповедника будет сдано, и после монтажа всех экспозиций с лета 2021 года появится возможность принимать многочисленных туристов на качественно новом уровне.

«Приглашаем инвесторов для строительства двух гостиниц и ресторана. Вирусы приходят и уходят, а такое место в мире – одно, и оно будет генерировать вам поток клиентов», — обратился Радий Хабиров.