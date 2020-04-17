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Депутаты Госсобрания сдали кровь для жителей Башкортостана

ПОЛИТИКА
Фото: пресс-служба Госсобрания Башкортостана

Фото: пресс-служба Госсобрания Башкортостана

Председатель Госсобрания Башкортостана Константин Толкачев, депутаты Рустем Ахмадинуров. Рузалия Хисматуллина, Руфина Шагапова, Айгуль Гареева, Елена Родина, Лия Хафизова и другие их коллеги сдали кровь в больнице скорой медицинской помощи города Уфы. В акции также приняли участие родственники, друзья парламентариев и их коллеги по работе. По словам спикера республиканского парламента, в подобных акциях депутаты участвуют постоянно.

«Дело добровольное, но считаю, что если есть возможность сдать кровь и спасти чью-то жизнь, то нужно это сделать. Каждый год в донорской крови нуждаются полтора миллиона россиян. Банк крови, как правило, испытывает дефицит. Это особенно актуально сейчас в условиях пандемии коронавируса. В режиме самоизоляции большинство людей находятся дома. Доноров не хватает. Врачи по всем направлениям работают в очень напряженном режиме. А кровь требуется каждый день», — отметил Константин Толкачев.
Акция, по мнению председателя Госсобрания должна привлечь к донорству как можно большее количество граждан.
«Люди зачастую не задумываются о том, что кому-то требуется их помощь, – сказал Константин Толкачев. – И сложно упрекать кого-либо. Редко кто задумывается о проблеме, пока она не постучится в его собственные двери. Многие отзывчивые люди могли бы стать донорами. Нужно просто донести до них эту мысль, объяснить, что в их силах спасти человека. Очень надеюсь, что наш пример сподвигнет к донорству многих жителей республики».

ИА «Башинформ»
Теги: Госсобрание РБ, донорство
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