Фото: ИА «Башинформ» Константин Толкачев рассказал о помощи депутатов жителям Башкортостана в условиях пандемии Фото: ИА «Башинформ»

Председатель Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев рассказал о мероприятиях парламента по поддержке населения и экономики республики в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекцией (COVID-19).

– Константин Борисович, на федеральном уровне уже принят ряд резонансных законодательных решений. Республиканский парламент не остался в стороне?

– Помимо федеральных мер, конечно же, нужны и региональные, поскольку у каждого субъекта своя экономическая специфика, каждый в разной степени страдает от пандемии. На прошлой неделе Государственное Собрание Башкортостана приняло свой пакет антикризисных законов, нацеленных на поддержку бизнеса и граждан, пострадавших от распространения коронавируса.

– И что представляют собой республиканские законы?

– Вот краткий перечень ключевых новаций. Госпредприятия и организации, где учредителем или акционером является республика, приостановившие свою деятельность из-за введения режима повышенной готовности, получат субсидии из бюджета на финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой труда и услуг ЖКХ. Субъекты инвестиционной деятельности, реализующие приоритетные инвестиционные проекты Республики Башкортостан, получат субсидии на возмещение процентной ставки по кредитным договорам. Субсидии предусмотрены в текущем году и двух последующих. Учреждения, финансируемые из республиканского или муниципальных бюджетов, освободят от налога на имущество. От налога на имущество также освободят организации, относящиеся к наиболее уязвимым в условиях пандемии отраслям. Это в первую очередь туризм, общепит, спортивная отрасль, сфера услуг. Индивидуальным предпринимателям, некоммерческим организациям и организациям, относящимся к наиболее уязвимым в условиях коронавируса отраслям и применяющим упрощенную систему налогообложения, снизят налоговые ставки: с 6 до 1 процента, если объектом налогообложения являются доходы, и с 15 до 5 процентов, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов.

– Помимо законодательных мер, депутаты лично оказывают какую-нибудь помощь гражданам в сложившейся обстановке?

– Да. Мы, правда, стараемся не распространяться об этом, поскольку это может быть неправильно воспринято как попытка пиара, что в слоившейся ситуации нам представляется крайне некорректным. Но помощь на самом деле оказывают практически все депутаты и в довольно большом объеме. Парламентарии добровольно выделили деньги (около полумиллиона рублей) для закупки медицинских препаратов и изделий, в том числе средств индивидуальной защиты. Закупка осуществляется через ГУП «Башфармация». При содействии Минтруда республики и волонтеров товары, приобретенные на средства депутатов раздаются нуждающимся категориям населения республики: направляются врачам, пациентам, раздаются пожилым гражданам и другим слабо защищенным слоям населения.

– Объем помощи, меры поддержки каждый депутат со своей стороны определяет лично?

– Да. Мы не пошли по примеру других регионов, где установили лимиты в виде, например, однодневного заработка. У всех депутатов разные финансовые возможности. Кроме того, считаю, что любое благое дело должно быть добровольным. И развитие ситуации показало, что мы не ошиблись в выборе своего пути. Объем оказанной нашими депутатами помощи на самом деле намного больше той «обязаловки» которая определена в других регионах. Названная выше мною сумма в полмиллиона – это на самом деле лишь малая капля нашей благотворительной работы на фоне пандемии, то что мы в оперативном порядке собрали организованно для передачи от Государственного Собрания. Но наши депутаты оказывали с самого начала пандемии и продолжают ежедневно оказывать и личную помощь нуждающимся. Парламентарии закупают лекарства, продукты врачам, пациентам, пожилым гражданам, семьям, потерявшим работу. Депутаты передали волонтерам свои автомобили, раздают населению медицинские препараты, средства индивидуальной защиты. Многие оказывают дополнительную финансовую помощь в объеме десятков и сотен тысяч рублей от одного депутата. Некоторые депутаты выделили даже на благотворительные цели в связи с коронавирусом по несколько миллионов рублей. Но мы не сравниваем суммы. Это было бы некорректно, поскольку у всех депутатов разные возможности.

– И все-таки, можете назвать хотя бы несколько примеров?

– Пожалуйста. Депутат Тимур Хакимов выделил из личных средств один миллион рублей на закупку социальным организациям республики защитных костюмов, масок, антисептиков, на 800 тысяч рублей закупил мебель для Республиканской детской клинической больницы, приобрел пять планшетов малоимущим семьям для дистанционного обучения детей, закупил для детского дома 50 защитных комбинезонов.

Депутат Ринат Райманов на свои средства организовал собственное волонтёрское движение по доставке продуктов питания и лекарств пожилым людям, отремонтировано и два этажа инфекционного госпиталя ГБ№2 г. Стерлитамака.

Вадим Соколов перечислил один миллион рублей в «Фонд продуктов питания», предназначенный для помощи наиболее нуждающимся жителям республики, приобрел для больницы Чекмагушевского района медицинское оборудование более чем на 200 тысяч рублей, оказал помощь больницам в Бакалинском, Шаранском, Чекмагушевском районах каждой по 100 тысяч рублей. И это не какие-то особо выдающиеся примеры. Многие депутаты оказали помощь в не меньшем объеме.

– Есть ли примеры коллективной помощи депутатов?

– Разумеется. Депутаты объединяются для совместной помощи определенным территориям или учреждениям. Самый распространенный пример такого объединения – фракционная работа. Основной объем приходится на фракцию «Единой России» в силу ее многочисленности. Депутаты фракции выделяют волонтерам машины, технику, в большом объеме направляют на помощь гражданам финансовые средства, средства индивидуальной защиты, медпрепараты. Фракция ЛДПР проводит акцию «Помоги соседу». Идея проста: каждый из депутатов ЛДПР по мере своих возможностей помогает соседу, жителю дома или же человеку, живущему в радиусе 150 метров приобретая продуктовые наборы первой необходимости и необходимые лекарства, вручая их пожилым людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.