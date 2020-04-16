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Депутаты активно участвуют в борьбе с коронавирусом, но не афишируют это: Госсобрание РБ

ПОЛИТИКА

Депутаты башкирского парламента принимают активное участие в работе по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в республике, оказывают всестороннюю помощь и поддержку, но не всегда афишируют свои действия. Об этом "Башинформу" сообщили в пресс-центре Госсобрания РБ.

В частности, депутаты Государственного Собрания РБ оперативно приняли ряд антикризисных законов, нацеленных на обеспечение стабильности экономики республики в условиях пандемии коронавируса. Вот перечень ключевых новаций:

– Госпредприятия и организации, акционерные общества, где учредителем является республика, приостановившие свою деятельность из-за введения режима повышенной готовности, получат субсидии из бюджета на оплату труда и услуг ЖКХ.

– Инвесторы, реализующие приоритетные инвестиционные проекты Республики Башкортостан, получат субсидии на возмещение процентной ставки по кредитным договорам. Субсидии предусмотрены в текущем году и двух последующих.

– Учреждения, финансируемые из республиканского и муниципальных бюджетов, освободят в этом году от налога на имущество.

– От налога на имущество также освободят предприятия, относящиеся к наиболее уязвимым в условиях пандемии отраслям. Это в первую очередь туризм, общепит, спортивная отрасль, сфера услуг,

– Индивидуальным предпринимателям, некоммерческим организациям и организациям, относящимся к наиболее уязвимым в условиях коронавируса отраслям и применяющим упрощенную систему налогообложения снизят налоговые ставки: с 6 до 1 процента, если объектом налогообложения являются доходы, и с 15 до 5 процентов, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов.

Кроме того, депутаты Государственного Собрания оказали материальную помощь в борьбе с распространением коронавируса. Парламентарии добровольно выделили деньги (около полумиллиона рублей) для закупки медицинских препаратов и изделий, в том числе средств индивидуальной защиты. Закупка осуществляется через ГУП «Башфармация». При содействии Минтруда республики и волонтеров товары, приобретенные на средства депутатов раздаются нуждающимся категориям населения республики: направляются врачам, пациентам, раздаются пожилым гражданам и другим слабо защищенным слоям населения.

Депутатами организовано бесплатное выделение медицинских масок муниципалитетам, переданы продукты.

Фракция ЛДПР проводит акцию «Помоги соседу». Идея проста: каждый из депутатов ЛДПР по мере своих возможностей помогает соседу, жителю дома или же человеку, живущему в радиусе 150 метров приобретая продуктовые наборы первой необходимости и необходимые лекарства, вручая их пожилым людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

Подписано Распоряжение о создании «Горячей линии» где которой жители республики смогут получать информацию о мерах поддержки и способов получения помощи. Ситуация развивается очень быстро, оперативно принимаются меры как по поддержке населения и экономике, так и по нераспространению инфекции. Население зачастую плохо информировано об этом, и когда человек непосредственно сталкивается со сложной ситуацией, ему будет куда обратиться, чтобы получить необходимые разъяснения.

На «Горячей линии» ежедневно с 9.00 до 18.00 дежурят депутаты Государственного Собрания, работающие на постоянно основе. Телефон 8 (347) 218-31-50.

ИА «Башинформ»
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