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В Башкортостане примут закон об усилении контроля за деятельностью детских лагерей

ПОЛИТИКА
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкортостане примут закон об усилении контроля за деятельностью детских лагерей Фото: ИА «Башинформ»

Депутаты Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан рассмотрят на ближайшем пленарном заседании проект закона «О внесении изменений в Закон Республики Башкортостан «Об основных гарантиях прав ребенка в Республике Башкортостан». Документ регламентирует создание в республике Межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей.

«Обозначенной теме в последнее время уделяется особое внимание как на федеральном, так и на региональном уровне, – прокомментировал председатель Госсобрания Константин Толкачев. – Необходим жесткий контроль, поскольку неоднократно бывали случаи, в том числе в нашей республике, когда в детских лагерях дети получали травмы и даже гибли. Здоровье и безопасность детей – один из ключевых государственных приоритетов».

В соответствии с законопроектом Межведомственная комиссия создается решением главы республики. В состав комиссии войдут депутаты Государственного Собрания, представители республиканских органов исполнительной власти, федеральных территориальных надзорных органов, Уполномоченный по правам ребенка в Республике Башкортостан. Решением Главы республики в состав комиссии также могут включаться представители общественных объединений.

«Одна из главных задач комиссии – контроль за обстановкой в сфере детского отдыха и содействие организациям, которые его оказывают, – рассказал Константин Толкачев. – Комиссия будет вести постоянный мониторинг ситуации с отдыхом и оздоровлением детей в республике, анализировать результаты мероприятий в рамках оздоровительной кампании, проводить семинары для организаций отдыха и оздоровления детей, разрабатывать соответствующие программы и предложения. Не менее важная функция комиссии – реагирование на случаи нарушения законодательства в сфере детского отдыха».

Спикер парламента отметил, что члены комиссии будут выявлять и проверять информацию о нарушениях законодательства в области организации отдыха и оздоровления детей, о предоставлении таких услуг организацией, не включенной в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления.

Предполагается оперативное реагирование, выезд членов комиссии на места в таких случаях. У комиссии также будет право вносить предложения об исключении соответствующих организаций из реестра организаций отдыха детей и их оздоровления, если выяснится, что условия в таких организациях не соответствуют установленным требованиям.

ИА «Башинформ»
Теги: детские лагеря
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