В Башкирии учреждено представительство Центрального правления Союза «Чернобыль» России

В преддверии Международного дня памяти жертв радиационных аварий и катастроф Региональная общественная организация инвалидов и ветеранов «Чернобыль» Республики Башкортостан вошла в состав Общероссийского союза общественных объединений «Союз «Чернобыль» России». Общероссийский Союз включает более 70 региональных общественных организаций, представляющих интересы граждан, подвергшихся воздействию радиации и членов их семей.

Центральное Правление Союза «Чернобыль» России учредило в Республике Башкортостан свое представительство. Руководителем представительства стала Гузалия Михеева.

Структурное подразделение будет работать на базе региональной организация инвалидов и ветеранов «Чернобыль» РБ. Усилиями чернобыльцев, вошедших в состав данной общественной организации,в Уфе в 2019 году состоялось торжественное открытие памятника «Героям – ликвидаторам Чернобыльской катастрофы и других радиационных аварий».

Справка. Михеева Гузалия Рифхатовна – в 1986 году принимала участие в ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы на Чернобыльской АЭС. В 2015 году избрана членом правления местной общественной организации инвалидов Уфы по Октябрьскому району. В 2019 году избрана председателем региональной общественной организации ветеранов и инвалидов «Чернобыль» РБ. Является членомСовета при Главе Республики Башкортостан по правам человека и развитию гражданского общества.