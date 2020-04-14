Жителей Башкирии приглашают принять участие в акции «Быть Человеком во все времена»

В преддверии 75-летия Великой Победы Фонд социально-культурных инициатив предлагает всем, кто неравнодушен к судьбе родной страны, принять участие в акции «Быть Человеком во все времена».

Его цель — напомнить о событиях Великой Отечественной войны, о том, что победа в ней была бы невозможна не только без армии и полководцев, но и без народа, проявившего свою волю, стойкость и лучшие человеческие качества.

В рамках проекта планируется создание серии социальных роликов, главный посыл которых в том, что каждый человек, который честно выдержал войну или погиб на поле боя, умер от ран и голода в тылу – герой, а Великая Победа не просто факт истории нашей страны и её героического прошлого, но и урок ныне живущим поколениям

Урок в том, что в сегодняшней ситуации, когда весь миром противостоим пандемии коронавируса COVID-19, ­важно понимать, что победить его можно только объединившись.

Каждому из нас нужно быть сознательным, чутким, готовым в трудную минуту оказать бескорыстную помощь и поддержку другим людям. Иначе говоря, «Быть Человеком во все времена», говорят организаторы.

Принять участие в акции могут все желающие. Для этого необходимо представить видеоролик длительностью не более 40 секунд, с рассказом какими действиями (организацией и участием в благотворительных мероприятиях, волонтерских движениях, шефской помощи пожилым людям, любых других социальных проектах и гражданских инициативах) ты укрепляешь и сохраняешь память о героях Великой Отечественной войны и вносишь свой вклад в преодоление последствий угрозы современному миру из-за распространения коронавируса.

Ролик нужно завершить фразой «Быть Человеком во все времена», выложить в свой аккаунт в соцсетях с хештегом #БытьЧеловекомвовсевремена и #Ассамблея2020 и выслать ссылку на него по адресу: vo2020zayavka@fondsci.ru.

Лучшие работы будут размещены на официальных ресурсах фонда социально-культурных инициатив.