Фото: ИА «Башинформ» 15 апреля в Башкирии потеплеет до 16 градусов Фото: ИА «Башинформ»

По данным Башгидромета, 15 апреля в республике потеплеет до 16 градусов.

Согласно прогнозу синоптиков Башкирии, сегодня ночью в регионе ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, южный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью — от минус 1 до плюс 4 градусов.

Завтра днем синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Ветер южный, юго-восточный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха днем — плюс 11-16 градусов.

Ночью и утром на отдельных участках автодорог туман с ухудшением видимости до 500-1000 метров.