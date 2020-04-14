В каких больницах Башкирии лежат больные коронавирусом - Минздрав

С диагнозом «коронавирусная инфекция» на сегодняшний день в больницах городов и районов Башкирии находятся 103 человека, констатировали в республиканском Минздраве.

Как сообщал «Башинформ», по данным на 14 апреля в республике подтверждено 129 случаев коронавирусной инфекции.

Из 103 госпитализированных больных почти половина или 45 человек (все средней тяжести) получают необходимое лечение в Республиканской клинической инфекционной больнице.

27 больных, состояние которых также оценивается как средней тяжести, находятся в РКБ им. Куватова.

В Демской больнице в Уфе, переоборудованной под госпиталь для больных коронавирусом, сейчас лежат семеро, один из которых в тяжелом состоянии.

В Белебеевской ЦРБ проходят лечение восемь больных коронавирусом. Один из них находится в тяжелом состоянии.

В Бирскую центральную районную больницу с диагнозом «коронавирусная инфекция» госпитализированы пять человек (все средней тяжести).

В Туймазинской ЦРБ и РКИБ Стерлитамака получают необходимое лечение четверо зараженных COVID-19 – по два человека в каждой больнице.

По одному зараженному коронавирусом (все средней тяжести) приходится на больницы в Октябрьском, Нефтекамске, Кумертау, Сибае, Буздяке, Дюртюлях, Исянгулово.

Всего с момента выявления в Башкирии коронавирусной инфекции с выздоровлением выписаны 9 человек.

«Умерло четыре пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19. Причина смерти ﻿ троих, по данным патологоанатомического заключения, установлена как COVID-19, — добавили в Минздраве республики. — На амбулаторном лечении сейчас находится 15 человек с легкой формой заболевания, но с подтвержденным диагнозом. Все они — под наблюдением медиков».

Между тем, с подозрением на коронавирусную инфекцию в стационарах Башкирии сегодня находятся 235 человек. 11 из них — дети.

Всего с подозрением на COVID-19 за минувшие сутки в регионе взяты на учет 86 человек, сняты с учета — семеро.