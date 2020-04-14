«Орданское право»: в БашГУ прошла научная конференция памяти профессора Орданского











10 апреля 2020 года в Институте права Башкирского Государственного университета состоялась заочная Национальная научно-практическая конференция «Современные проблемы и перспективы развития частноправового и публично-правового регулирования». Конференция была посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и 90-летию со дня рождения д.ю.н., профессора, академика Академии социальных наук Российской Федерации, заслуженного юриста Республики Башкортостан Марка Семеновича Орданского.

На конференции были такие секции как: проблемы транспортного права России, право в цифровую эпоху, проблемы реализации потенциала гражданско-правового регулирования, укрепление прав на недвижимость и другие актуальные проблемы в сфере частно-правового и публично-правового регулирования законодательства.

«Марк Семенович проработал в БашГУ почти 40 лет, из-под его пера вышли более 200 работ, включая значительное число монографий, учебных и методических пособий, посвященных цивилистическим научным проблемам в области гражданского, транспортного, жилищного, международного частного права. Идеи, изложенные в трудах Марка Орданского, использованы в программных и законодательных актах, в частности, в Гражданском кодексе РФ (ч.2), Уставе железнодорожного транспорта РФ и др», — отметила заведующая кафедрой гражданского права Института права БашГУ Елена Тужилова-Орданская.

Марк Семенович являлся инициатором открытия новой специализации в Институте права — «Правовое обеспечение внешнеэкономической деятельности» с углубленным изучением международного частного права и иностранного языка. Также по его инициативе на юридическом факультете была начата подготовка специалистов по системе техникум (колледж) — вуз из числа выпускников Уфимского колледжа статистики, информатики и вычислительной техники, получивших специальность «экономист- юрист».

Академик Марк Орданский был талантливым педагогом, воспитавшим не одно поколение высококвалифицированных специалистов, среди которых министры, руководители правоохранительных органов республики, судьи Верховного и Арбитражного судов РБ. Недаром же студенты называли гражданское право «Орданским правом». Символично, что и сегодня научные постулаты, изложенные в его трудах, используются в научных исследованиях учеными-цивилистами при написании монографических исследований, аспирантами и докторантами при выполнении диссертационных работ.

Вполне закономерно, что для участия в конференции заявились известные российские ученые-цивилисты.

В целом в работе конференции приняли участие более 350 преподавателей, аспирантов и магистрантов российских юридических ВУЗов, чьи статьи по наиболее актуальным проблемам гражданского законодательства были опубликованы в двухтомном сборнике научных трудов.

Конференция была проведена Институтом права при участии Курултая РБ, Башкортостанского отделения Ассоциации юристов России, Госкомитета республики по делам юстиции, УФАС по РБ, Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РБ, Верховного Суда РБ, Нотариальной палаты РБ.