Фото: ИА «Башинформ» Пострадавший на предприятии уфимец добился компенсации в полмиллиона рублей Фото: ИА «Башинформ»

Прокуратура Орджоникидзевского района Уфы поддержала в суде требования местного жителя о компенсации морального вреда. По данным надзорного ведомства, в июне 2018 года оператор технологических установок компании «Сэнам Сервис» упал с высоты более шести метров при демонтаже стен.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что работник получил тяжкий вред здоровью.

«Причинами несчастного случая стало необеспечение организацией безопасных условий труда на производстве. Впоследствии 38-летний уфимец обратился в суд с заявлением о взыскании с компании компенсации морального вреда. Прокуратура района поддержала его требования», — пояснили в ведомстве.

Суд взыскал в его пользу денежную компенсацию в размере 500 тысяч рублей.