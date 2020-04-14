Фото: Администрация Уфы В Уфе приступили к ремонту улицы Архитектурной Фото: Администрация Уфы

В Калининском районе начался ремонт улицы Архитектурной.

﻿Рабочие приступили к демонтажу бордюрного камня и подготовке основания под установку новых бордюров. Дорога по улице Архитектурной проходит от Ульяновых до улицы Победы и составляет более 800 погонных метров. Также начались подготовительные работы к ремонту дорожного полотна.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в 2020 году по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет также отремонтирована улица Орджоникидзе.

Сейчас в рамках данной программы идет строительство продолжения улиц Мушникова и Лесунова в микрорайоне Инорс.