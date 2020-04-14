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Волонтёры-медики навещают пожилых людей, находящихся в самоизоляции

ОБЩЕСТВО

Штаб волонтеров-медиков по профилактике коронавирусной инфекции в БГМУ продолжает оказывать помощь пожилым людям, которые в ней нуждаются. На прошлой неделе в Международный день освобождения узников фашистских концлагерей волонтёры навещали ветеранов. Помогает волонтёрам супруга Главы Башкортостана Каринэ Хабирова.

В частности, навестили Виталию Ванцентовну. В детстве вместе с родителями она 3,5 года была в оккупации и полгода в самом настоящем концлагере. Она не раз становилась героем телевизионных сюжетов о всех ужасах войны и для многих журналистов стала близким другом.

«Каждый год в этот день мы встречались с ней в музее Боевой Славы. Она рассказывала школьникам о своём нелегком жизненном пути, а я приезжала снимать сюжет или просто поддержать ее. Так мы с ней и подружились. В этом году я не смогла поехать к ней в этот день и в очередной раз послушать ее рассказы… Не смогла отвезти продукты и снова придумать отмазки, что это все я купила по большой акции и не потратила много денег. Зато это сделали волонтёры. Я так обрадовалась, когда они сказали, что смогут навестить ее и отвезти продукты. Волей случая, волонтёром, которая к ней приехала, оказалась супруга главы республики Каринэ Хабирова. Такой неожиданный сюрприз на 75-летие этой памятной даты получился», — рассказывает в соцсетях журналист телеканала «Россия — Башкортостан» Зиля Авзалова.

Напомним, что в рамках акции #МыВместе работает телефон «горячей линии» для поддержки людей, которые находятся на карантине и самоизоляции, а также пожилых и маломобильных граждан. Ежедневно на неё поступает около 100 звонков, в день совершается около 50 выездов по заявкам.

Телефоны «горячей линии»: 8-800-200-34-11 (федеральный); 8 (347) 273-55-44 (местный).

ИА «Башинформ»
Теги: волонтеры
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