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Роспотребнадзор определил рацион питания для жителей РФ в период самоизоляции

ОБЩЕСТВО

Питание для самоизолированных россиян определили в Роспотребнадзоре. В Федеральном исследовательском центре питания, биотехнологии и безопасности пищи разработали принципы рациона для находящихся в режиме самоизоляции людей.

Эксперты рекомендуют включать в меню больше витаминов и продуктов с пониженной калорийностью. А питаться чаще и малыми порциями. Для этого рекомендуют специалисты распределить ежедневный рацион на три основных приема пищи и один-два перекуса.

На завтрак рекомендуется употреблять кашу, омлет, сырники, творожную запеканку, варёные яйца, творог, в качестве дополнения: свежие фрукты или овощи, кофе, чай или какао. В качестве второгозавтракаэксперты предлагают фрукты, орехи и сок.

Обед рекомендуют составить из первого горячего блюда, мясного блюда или рыбы и птицы с гарниром, дополненных свежими овощами, в качестве напитка – компот, сок или кисель.

На полдник специалисты предложили есть свежие фрукты, сухофрукты вместе с напитками – компотом, настоем шиповника или киселем, на ужин – мясное блюдо, рыбу или мясо с гарниром (овощным или крупяным) вместе со свежими овощами и чаем. На ночь рекомендуется выпить йогурт или кефир.

Энергетическая ценность рациона для среднестатистического человека: 1500-1800 ккал/сут. (белки — 75 граммов, жиры — 65 граммов, углеводы — 190 граммов).

В Роспотребнадзоре посоветовали ограничить потребление в пищу сахара, жиров, газированных и сокосодержащих напитков, колбас и мясных деликатесов, а также мучных изделий.

ИА «Башинформ»
Теги: роспотребнадзор
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