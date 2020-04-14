В Уфе нашелся пропавший без вести 10-летний мальчик

Напомним , мальчик 13 апреля ушел из дома и не вернулся. В поисках были задействованы полицейские и волонтеры.

В Уфе 14 апреля завершились поиски пропавшего без вести 10-летнего мальчика. По информации группы поискового отряда «Лиза Алерт. Башкортостан», ребенка нашли живым и здоровым.

ИА «Башинформ»

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