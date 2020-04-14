В Уфе нашелся пропавший без вести 10-летний мальчик
В Уфе нашелся пропавший без вести 10-летний мальчик Фото: группа Лиза Алерт. Башкортостан, Vk
В Уфе 14 апреля завершились поиски пропавшего без вести 10-летнего мальчика. По информации группы поискового отряда «Лиза Алерт. Башкортостан», ребенка нашли живым и здоровым.
«Поиски завершены. Мальчик находился у друга. Жив, здоров, передан родным», — прокомментировали в пресс-службе МВД Башкирии.
Напомним, мальчик 13 апреля ушел из дома и не вернулся. В поисках были задействованы полицейские и волонтеры.