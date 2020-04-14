Число больных коронавирусом в Башкирии увеличилось до 129 человек

По оперативным данным на 14 апреля, в Башкирии насчитывается сейчас 129 больных коронавирусной инфекцией. Из них девять выписаны по выздоровлению, трое — умерли.

За минувшие сутки в республике выявлено 22 новых случаев заболевания коронавирусом.

Как сообщается на портале стопкоронавирус.рф, в целом по России сегодня насчитывается 21 102 зараженных, из которых выздоровели 1 694 человека. Умерли — 170 человек.

Всего за последние сутки в России подтверждено 2 274 новых случаев коронавируса в регионах, зафиксировано 22 летальных исхода. За сутки в стране полностью выздоровели 224 человека.